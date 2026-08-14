Portland Timbers vs Tijuana continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 13 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Portland Timbers vs Tijuana terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Portland Timbers 3-1 Tijuana.

Portland Timbers vs Tijuana: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Portland Timbers vs Tijuana de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.

Un triunfo para el conjunto de la MLS, que, únicamente fue de trámite debido a que no clasificaron a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 América vs Austin FC:

Minuto 19: Gol de Morad El Ghezouani (Tijuana)

Minuto 40: Gol de Kevin Kelsy (Portland Timbers)

Minuto 64: Gol de Antony (Portland Timbers)

Minuto 77: Gol de Ariel Lassiter (Portland Timbers)

¿Contra quién vuelven a jugar Portland Timbers y Tijuana en la Leagues Cup?

Portland Timbers no clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Tijuana, por su parte, también quedó eliminado de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.