Cincinnati vs Atlas continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 11 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Cincinnati vs Atlas terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Cincinnati 1-2 Atlas.

Cincinnati vs Atlas: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Cincinnati vs Atlas de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 1-2.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, sin embargo, no logró clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Cincinnati vs Atlas:

Minuto 44: Gol de Evander da Silva Ferreira (Cincinnati)

Minuto 79: Gol de Florían Monzón (Atlas)

Minuto 85: Gol de Jesús Serrato (Atlas)

¿Contra quién vuelven a jugar Cincinnati y Atlas en la Leagues Cup?

Cincinnati tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, aunque tendrá que esperar resultados.

Atlas, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que tendrá que enfocarse en la Liga MX.