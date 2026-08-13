Orlando City vs San Luis continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Orlando City vs San Luis terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Orlando City (5-3 en penales) San Luis.

Orlando City vs San Luis: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Orlando City vs San Luis de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 5-3 en penales.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, que lo tiene con amplias posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Orlando City vs San Luis:

Minuto 31: Gol de Daryl Dike (Orlando City)

Minuto 69: Gol de Ellis (Orlando City)

Minuto 79: Gol de Sebastian Bouquet Perez (San Luis)

¿Contra quién vuelven a jugar Orlando City y San Luis en la Leagues Cup?

Orlando City no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que quedó eliminado.

San Luis, por su parte, también quedó eliminado de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.