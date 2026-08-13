San Diego FC vs Puebla continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el San Diego FC vs Puebla terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: San Diego FC 3-2 Puebla.

San Diego FC vs Puebla: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido San Diego FC vs Puebla de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-2.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, que lo tiene con amplias posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 San Diego FC vs Puebla:

Minuto 4: Gol de Osvald Soe (San Diego FC)

Minuto 30: Gol de Kevin Velasco (Puebla)

Minuto 76: Gol de David Vazquez (San Diego FC)

Minuto 80: Gol de Dagur Dan (San Diego FC)

Minuto 87: Gol de Eduardo Mustre (Puebla)

¿Contra quién vuelven a jugar San Diego FC y Puebla en la Leagues Cup?

San Diego FC ya no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Puebla, por su parte, también quedó eliminado de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.