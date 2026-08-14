New York City FC vs Necaxa continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 13 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el New York City FC vs Necaxa terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: New York City FC 1-2 Necaxa.

New York City FC vs Necaxa: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido New York City FC vs Necaxa de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 1-2.

Un triunfo para el conjunto de la Liga MX, que, pese a la victoria, no tiene posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 New York City FC vs Necaxa:

Minuto 37: Gol de Keaton Parks (New York City FC)

Minuto 72: Gol de Juan Valencia (Necaxa)

Minuto 79: Gol de Juan Pablo Torres (Necaxa)

¿Contra quién vuelven a jugar New York City FC y Necaxa en la Leagues Cup?

New York City FC no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que quedó eliminado.

Necaxa, por su parte, también quedó eliminado de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.