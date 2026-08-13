León, Toluca, Columbus Crew y Real Salt Lake son los cuatro equipos que ya clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Cuatro lugares se definirán este jueves 13 de agosto en el último día de actividades de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

Equipos clasificados a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

León Toluca Columbus Crew Real Salt Lake

León clasificó a cuartos de final tras eliminar a Inter Miami (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

¿Qué equipos aún pueden clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Este jueves 13 de agosto termina la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 con cinco partidos que definirán a los otros cuatro equipos que clasificarán a los cuartos de final.

La Leagues Cup 2026 clasifica de forma directa a los cuatro mejores clubes de la tabla de la Liga MX y a los cuatro mejores de la MLS, tras la fase de grupos de tres partidos por equipo.

América, Cruz Azul, Rayados y FC Juárez se juegan los dos lugares restantes para la Liga MX; mientras que LAFC, Austin FC y Chicago Fire van por los dos cupos que tienen aún la MLS.

Tablas de posiciones con los equipos que aspiran a jugar los cuartos de final de la Leagues Cup 2026:

Cuando la mayoría de los equipos ya jugaron sus tres partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, hay cuatro lugares disponibles para los cuartos de final.

Siete equipos tanto de la Liga MX como de la MLS tienen aún posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Tabla Liga MX (avanzan los primeros 4)

León: 9 puntos (+3 DG) | Clasificado Toluca: 6 puntos (+4 DG) | Clasificado América: 6 puntos (+4 DG) | 1 partido pendiente Cruz Azul: 6 puntos (+2 DG) | 1 partido pendiente Monterrey: 6 puntos (+1 DG) | Espera resultados FC Juárez: 6 puntos (0 DG) | Espera resultados

Tabla MLS (avanzan los primeros 4)