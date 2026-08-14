Cruz Azul vs Chicago Fire continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 13 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Cruz Azul vs Chicago Fire terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Cruz Azul 2-1 Chicago Fire.

Cruz Azul vs Chicago Fire: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Cruz Azul vs Chicago Fire de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 2-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, que, los clasifica a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Cruz Azul vs Chicago Fire:

Minuto 67: Gol de Puso Dithejane (Chicago Fire)

Minuto 81: Gol de Nicolás Ibáñez (Cruz Azul)

Minuto 90+3: Gol de Puso Dithejane (Chicago Fire)

¿Contra quién vuelven a jugar Cruz Azul y Chicago Fire en la Leagues Cup?

Cruz Azul no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que quedó eliminado.

Chicago Fire, por su parte, avanzó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.