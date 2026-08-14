La muerte de Prichard Colón revivió su enfrentamiento en el ring con Terrel Williams, pelea que cambió la vida del boxeador de Puerto Rico.

El 17 de octubre de 2015, Terrel Williams y Prichard Colón se enfrentaron en Firefox, Virginia.

Durante la pelea, el pujista estadounidense propinó varios golpes ilegales en la nunca al boxeador puertorriqueño, quien fue descalificado en el noveno round por quitarse los guantes.

Tras el enfrentamiento, la salud de Prichard Colón comenzó a manifestar afectaciones como pérdida de conocimiento y constates vómitos, por lo que fue llevado al hospital donde lo trataron por hematoma subdural.

Permaneció 21 días en coma y se vio obligado a retirarse del mundo del boxeo. Pasó el resto de su vida en silla de ruedas bajo el cuidado de sus padres.

Este 13 de agosto de 2026, el padre de Prichard Colón anunció su muerte a los 33 años, debido a complicaciones y secuelas de un hematoma subdural con lesiones cerebrales irreversibles.

Prichard Colón (Prichard Colón / Instagram)

¿Qué pasó con Terrel Williams tras la pelea que cambió la vida de Prichard Colón?

Terrel Williams, de ahora 42 años, no recibió sanciones y mucho menos enfrentó cargos judiciales por los golpes indebidos a Prichard Colón arriba del ring.

Una investigación realizada por el Departamento de Regulación Profesional y Ocupacional de Virginia, determinó que las autoridades del encuentro (el réferi y el médico) actuaron bajo el reglamento vigente.

Por críticas y señalamientos, Terrel Williams se alejó del ring por más de dos años.

En ese periodo, declaró en varias entrevistas haber experimentado una fuerte presión pública por su desempeño en el escandaloso enfrentamiento.

Aseguró que aquel episodio de su vida lo marcó profundamente, por lo que todos los días pensaba en ello, reflexionaba y rezaba por la salud de Prichard Colón.

Sin embargo, dijo no haber visitado a su rival en el hospital debido a que le recomendaron respetar la privacidad de la familia.

En noviembre de 2017 retomó su carrera. En su nueva etapa, ganó la primera pelea. Disputó un par de combates más hasta ser derrotado en septiembre de 2019 por el pujista Thomas Dulorme, de 36 años.

La derrota marcó un nuevo retiro. Desde entonces, se mantiene alejado de la vida pública.