Minnesota vs Atlante continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 11 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Minnesota vs Atlante terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Minnesota 3-1 Atlante.

Minnesota vs Atlante: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Minnesota vs Atlante de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.

Un triunfo para el conjunto de la MLS, sin embargo, no logró clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, al igual que el club de la Liga MX.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Minnesota vs Atlante:

Minuto 44: Autogol de Devin Padelford (Minnesota)

Minuto 59: Gol de Mauricio González Carabalí (Minnesota)

Minuto 75: Gol de Joaquín Pereyra (Minnesota)

Minuto 90: Gol de Joaquín Pereyra (Minnesota)

¿Contra quién vuelven a jugar Minnesota y Atlante en la Leagues Cup?

Minnesota no disputará la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 debido a que quedó eliminado.

Atlante, por su parte, también resultó eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que tendrá que enfocarse en la Liga MX.