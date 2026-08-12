Charlotte FC vs Pachuca continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 11 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Charlotte FC vs Pachuca terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Charlotte FC 0-1 Pachuca.

Charlotte FC vs Pachuca: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Charlotte FC vs Pachuca de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 1-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, sin embargo, no logró clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Charlotte FC vs Pachuca:

Minuto 90+1: Gol de Alán Bautista (Pachuca)

¿Contra quién vuelven a jugar Charlotte FC y Pachuca en la Leagues Cup?

Charlotte FC tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, aunque deberá esperar resultados.

Pachuca, por su parte, resultó eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que tendrá que enfocarse en la Liga MX.