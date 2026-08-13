Rayados vs Nashville continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Rayados vs Nashville terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Rayados 2-1 Nashville.

Rayados vs Nashville: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Rayados vs Nashville de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que lo tiene con amplias posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Rayados vs Nashville:

Minuto 1: Gol de Ahmed Qasem (Nashville)

Minuto 52: Gol de Orbelín Pineda (Rayados)

Minuto 90: Gol de Hugo Cuypers (Rayados)

¿Contra quién vuelven a jugar Rayados y Nashville en la Leagues Cup?

Rayados tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Nashville, por su parte, quedó eliminado de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.