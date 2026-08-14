La Leagues Cup 2026 ya tiene definidos sus ocho equipos que disputarán los cuartos de final, con cuatro enfrentamientos que pondrán frente a frente a clubes de la Liga MX y la MLS en la búsqueda por conquistar el título.

Con cuatro clubes mexicanos y cuatro estadounidenses todavía en competencia de la Leagues Cup 2026, los cuartos de final garantizan que ambas ligas tendrán presencia en la siguiente ronda y que inician el camino rumbo hacia el campeonato.

Club León vs Real Salt Lake

América vs Columbus Crew

Toluca vs Austin FC

Rayados vs Chicago Fire

¿Cuáles serán los enfrentamientos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán América y Columbus Crew. El conjunto estadounidense avanzó como uno de los mejores clasificados, mientras que las Águilas consiguieron su boleto en una posición que le permitirá enfrentar un nuevo desafío ante un representante de la MLS.

Otro choque de alto nivel será el León vs Real Salt Lake. La Fiera intentará mantener su camino hacia el campeonato frente a un equipo estadounidense que también mostró argumentos suficientes para llegar a esta instancia.

En otro de los cruces, Austin FC se enfrentará al Toluca en un partido que promete intensidad desde el primer minuto. El equipo de la MLS terminó segundo en su clasificación, mientras que los Diablos Rojos avanzaron como terceros y llegan con la intención de continuar su buen momento competitivo.

Finalmente, Chicago Fire se medirá con Rayados, en un enfrentamiento donde el conjunto de la liga estadounidense aparece como uno de los equipos mejor posicionados de esta ronda.

Liga MX buscará romper el dominio de la MLS en la Leagues Cup 2026

Rayados, América, Toluca y León buscarán mantener con vida a la Liga MX.

Mientras que Columbus Crew, Real Salt Lake, Chicago Fire y Austin FC intentarán que el título permanezca en territorio de la MLS.