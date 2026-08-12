Columbus Crew vs Pumas iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 11 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Columbus Crew vs Pumas terminó a favor del equipo de la MLS.

Columbus Crew (3-2 en penales) Pumas.

Columbus Crew vs Pumas: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Columbus Crew vs Pumas de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-2 en penales.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Columbus Crew vs Pumas:

Minuto 9: Gol de Tarun Karumanchi (Columbus Crew)

Minuto 45: Gol de Álvaro Angulo (Pumas)

¿Contra quién vuelven a jugar Columbus Crew y Pumas en la Leagues Cup?

Columbus Crew disputará la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Pumas, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que tendrá que enfocarse en la Liga MX.