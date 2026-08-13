América vs Austin FC se miden el jueves 13 de agosto a las 18:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.

Partido: América vs Austin FC

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 13 de agosto 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Q2 Stadium

Transmisión: Apple TV

América vs Austin FC: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El jueves 13 de agosto de 2026 se miden América vs Austin FC, en punto de las 18:30 horas.

América vs Austin FC: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido América vs Austin FC se podrá ver en la plataforma de Apple TV.

Partido: América vs Austin FC

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 13 de agosto 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Q2 Stadium

Transmisión: Apple TV

¿Cómo quedaron América y Austin FC en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

América y Austin FC disputaron sus respectivos partidos en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

América ganó 3-1 a Portland Timbers, mientras que Austin FC goleó 3-0 a Puebla.

Se espera un gran duelo en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, con los Guerreros enfrentando un reto complicado.