América vs Austin FC se miden el jueves 13 de agosto a las 18:30 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: América vs Austin FC
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Q2 Stadium
- Transmisión: Apple TV
América vs Austin FC: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El jueves 13 de agosto de 2026 se miden América vs Austin FC, en punto de las 18:30 horas.
América vs Austin FC: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido América vs Austin FC se podrá ver en la plataforma de Apple TV.
- Partido: América vs Austin FC
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Q2 Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron América y Austin FC en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
América y Austin FC disputaron sus respectivos partidos en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
América ganó 3-1 a Portland Timbers, mientras que Austin FC goleó 3-0 a Puebla.
Se espera un gran duelo en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, con los Guerreros enfrentando un reto complicado.