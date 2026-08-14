El pasado 12 de agosto se anunció el lanzamiento del HONOR Robot Phone, el cual busca marcar una nueva era en la cinematografía móvil y la inteligencia artificial en smartphones.
Si te interesa saber más del HONOR Robot Phone, como su precio, características y cuándo estará disponible en México, a continuación te daremos todos los detalles.
Características del HONOR Robot Phone
El HONOR Robot Phone tiene una tecnología diseñada tanto para la creación de contenido profesional, como para un rendimiento de smartphone tradicional.
El HONOR Robot Phone cuenta con un Gimbal Ágil de Titanio de 4DoF, con un motor de titanio de 2.6g para movimientos de hasta 360° por segundo y un HONOR Super steel Flip Motor de gran densidad de torque (120 N·m/L).
Además, tiene un sistema de cámara trasera dual de 200MP anclado por una cámara principal de 200MP con gimbal de titanio integrado.
Así como una cámara teleobjetivo periscópica de 200MP y una ultra gran angular de 50MP de 122°. Incorporando el HONOR H1 Image Chip para video en 14 bits 4:4:4 en RAW y material de salida LogC3 de 10 bits 4:2:2.
Introduce también el modo Robot YOYO impulsado por MagicOS, que permite el seguimiento de sujetos por AI, la localización de fuentes de voz y control por gestos para realizar paneos y reencuadres autónomos.
Cuenta con modos cinemáticos automatizados como Tilt Lock, First Person View (FPV), FPV Vertical y AI SpinShot.
En cuanto a su procesador, cuenta con un Snapdragon 8 Elite Gen 5, así como batería de Silicon-carbon de 7060mAh con carga ultra rápida por cable HONOR SuperCharge de 120W y carga inalámbrica de 50W.
Finalmente, tiene un cuerpo unibody metálico integrado con bordes curvos y una pantalla HONOR AI Eye Comfort LTPO OLED de 6.31 pulgadas, protegida por cristal HONOR NanoCrystal Shield.
Soporta tasa de refresco adaptativa de 1 a 120Hz, un brillo pico de 6800 nits y atenuación PWM de alta frecuencia de 4320Hz.
Precio de HONOR Robot Phone en México
El HONOR Robot Phone estará disponible en dos configuraciones principales de almacenamiento y memoria RAM, con precios oficiales para China.
Aquí te daremos el precio oficial en China y su aproximado para México, el cual podría variar durante el lanzamiento local.
- Configuración de 12GB RAM + 512GB Almacenamiento: RMB 9,999 / aproximadamente 25,270 pesos
- Configuración de 16GB RAM + 1TB Almacenamiento: RMB 12,999 / aproximadamente 32,852 pesos
¿Cuándo comprar el HONOR Robot Phone en México?
El HONOR Robot Phone estará disponible en China el 18 de agosto de 2026, con un preventa oficial que inició el 12 del mismo mes.
De momento no hay detalles del lanzamiento en México y otras partes del mundo del HONOR Robot Phone, aunque se espera su llegada para finales de 2026 o inicios de 2027.