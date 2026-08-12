Tigres vs Vancouver Whitecaps continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 11 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Tigres vs Vancouver Whitecaps terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Tigres 5-4 en penales Vancouver Whitecaps.

Tigres vs Vancouver Whitecaps: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Tigres vs Vancouver Whitecaps de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 5-4 en penales.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que lo tiene con amplias posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Tigres vs Vancouver Whitecaps:

Minuto 19: Gol de Rodrigo Aguirre (Tigres)

Minuto 81: Gol de Emmanuel Sabbi (Vancouver Whitecaps)

¿Contra quién vuelven a jugar Tigres y Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup?

Tigres tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, aunque deberá esperar resultados.

Vancouver Whitecaps, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026.