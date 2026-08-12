Real Salt Lake vs FC Juárez continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este martes 11 de agosto.
La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Real Salt Lake vs FC Juárez terminó a favor del equipo de la MLS.
Marcador: Real Salt Lake 3-0 FC Juárez.
Real Salt Lake vs FC Juárez: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
En el partido Real Salt Lake vs FC Juárez de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-0.
Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, que lo tiene con amplias posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.
Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Real Salt Lake vs FC Juárez:
- Minuto 29: Gol de Morgan Guilavogui (Real Salt Lake)
- Minuto 53: Gol de Sergi Solans (Real Salt Lake)
- Minuto 68: Gol de Lineker Rodrigues dos Santos (Real Salt Lake)
¿Contra quién vuelven a jugar Real Salt Lake y FC Juárez en la Leagues Cup?
Real Salt Lake tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, aunque deberá esperar resultados.
FC Juárez, por su parte, también tiene posiblidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.