América vs Austin FC continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 13 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el América vs Austin FC terminó a favor del equipo de la MLS en penales.

Marcador: América 1-1 (5-6 en penales) Austin FC.

América vs Austin FC: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido América vs Austin FC de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 5-6 en penales.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, que, los tiene con aspiraciones para clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 América vs Austin FC:

Minuto 49: Autogol de Jon Gallagher (Austin FC)

Minuto 67: Myrto Uzuni (Austin FC)

¿Contra quién vuelven a jugar América y Austin FC en la Leagues Cup?

América clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Austin FC, por su parte, también clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.