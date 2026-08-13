Seattle Sounders vs Chivas continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Seattle Sounders vs Chivas terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Seattle Sounders 1-2 Chivas.

Seattle Sounders vs Chivas: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Seattle Sounders vs Chivas de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 1-2.

Un triunfo para el conjunto de la Liga MX, que no le sirvió para clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Seattle Sounders vs Chivas:

Minuto 13: Gol de Gallatin Sandnes (Seattle Sounders)

Minuto 60: Gol de Luis Rey Mejia (Chivas)

Minuto 71: Gol de Santiago Sandoval (Chivas)

¿Contra quién vuelven a jugar Seattle Sounders y Chivas en la Leagues Cup?

Seattle Sounders ya no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Chivas, por su parte, también quedó eliminado de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.