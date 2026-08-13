LAFC vs Querétaro continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el LAFC vs Querétaro terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: LAFC (5-3 en penales) Querétaro.

LAFC vs Querétaro: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido LAFC vs Querétaro de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 5-3 en penales.

Un triunfo para el conjunto de la MLS, que deberá esperar para saber si clasifica a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 LAFC vs Querétaro:

Minuto 12: Gol de Ali Ávila (Querétaro)

Minuto 57: Gol de Denis Bouanga (LAFC)

¿Contra quién vuelven a jugar LAFC y Querétaro en la Leagues Cup?

LAFC deberá esperar resultados para conocer si clasifica a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Querétaro, por su parte, también quedó eliminado de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.