Luisa Alcalde presentó un reporte sobre un supuesto “ecosistema digital” que amplifica mensajes contra la 4T que generó controversia.

El análisis presentado en “Derecho de Réplica” del 12 de agosto de 2026 incluyó una lista de periodistas, políticos, medios de comunicación y perfiles de redes sociales señalados como parte de esta dinámica.

Entre los nombres presentados por la consejera jurídica de Presidencia figuran Carlos Loret de Mola, Adela Micha, Denise Dresser y Alejandro Moreno, además de medios como El Universal y Reforma.

La exposición de Luisa Alcalde generó polémica por su alcance.

Luisa Alcalde expuso “ecosistema” de periodistas y políticos que ataca a la 4T

La consejera jurídica de Presidencia de la República, Luisa Alcalde, presentó un reporte sobre la anatomía de un supuesto ecosistema digital que ataca y amplifica mensajes contra la 4T.

El informe oficial exhibió una lista de periodistas y políticos, argumentando que existe una coordinación sistemática para impulsar diferentes posturas críticas de forma estructurada.

El análisis expuso que la supuesta red funciona en 4 capas interconectadas que articulan contenidos y en las que participan comunicadores, respaldos partidistas y cuentas automatizadas.

La exposición gubernamental sostuvo que estas dinámicas digitales buscan contrarrestar los avances de la 4T, justificando la divulgación del esquema como un ejercicio informativo transparente.

Asimismo, Luisa Alcalde sostuvo que tan solo una de las cuentas clave llega a concentrar el 30% del movimiento diario en redes, lo que genera picos de interacción de gran alcance.

Luisa Alcalde difunde listas de periodistas y políticos que atacan a la 4T (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Quiénes aparecieron en la lista de periodistas y políticos críticos de la 4T?

En el caso de los periodistas, políticos y analistas que fueron incluidos en las listas, el reporte presentado por Luisa Alcalde establece que los siguientes formarían parte del “ecosistema digital”:

En el caso de los medios de comunicación que, se asegura, son parte de la presunta red que difunde y amplifica mensajes y discursos de ataque contra el movimiento, se informó de los siguientes:

El Universal

Latinus

ADN 40

Aristegui Noticias

Periódico Reforma

Código Magenta

Cabe destacar que además de los políticos, periodistas, analistas y medios de comunicación, también se presentaron cuentas de redes sociales con algunos perfiles anónimos.