Toluca vs FC Dallas continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Toluca vs FC Dallas terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Toluca 3-1 FC Dallas.

Toluca vs FC Dallas: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Toluca vs FC Dallas de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que lo tiene con amplias posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Toluca vs FC Dallas:

Minuto 8: Gol de Alexis Vega (Toluca)

Minuto 10: Gol de Petar Musa (FC Dallas)

Minuto 45+2: Gol de Federico Viñas (Toluca)

Minuto 50: Gol de Erick Gutiérrez (Toluca)

¿Contra quién vuelven a jugar Toluca y FC Dallas en la Leagues Cup?

Toluca tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

FC Dallas, por su parte, quedó eliminado de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.