Philadelphia vs Santos continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 13 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Philadelphia vs Santos terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Philadelphia 0-2 Santos.

Philadelphia vs Santos: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Philadelphia vs Santos de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 0-2.

Un triunfo para el conjunto de la Liga MX, que, pese a la victoria, no tiene posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Philadelphia vs Santos:

Minuto 48: Gol de Ramiro Sordo (Santos)

Minuto 51: Gol de Ezequiel Bullaude (Santos)

¿Contra quién vuelven a jugar Philadelphia y Santos en la Leagues Cup?

Philadelphia no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que quedó eliminado.

Santos, por su parte, también quedó eliminado de la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.