Inter Miami vs León continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Inter Miami vs León terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Inter Miami 2-3 León.

Inter Miami vs León: así fue el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

En el partido Inter Miami vs León de la Jornada 3 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-2.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, que lo tiene con amplias posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 3 Inter Miami vs León:

Minuto 42: Gol de Pintér (Inter Miami)

Minuto 50: Gol de Daniel Arcilla (León)

Minuto 54: Gol de Yannick Bright (Inter Miami)

Minuto 61: Gol de Juan Dominguez (León)

Minuto 83: Gol de Daniel Arcilla (León)

¿Contra quién vuelven a jugar Inter Miami y León en la Leagues Cup?

Inter Miami no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que quedó eliminado.

León, por su parte, tiene amplias posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.