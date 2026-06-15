España debutó en el Mundial 2026 con un empate 0-0 frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio en Atlanta, dentro de la Jornada 1 del Grupo H.

Marcador: España 0-0 Cabo Verde

El juego fue dominado por la selección de España, que buscó el gol con insistencia y recurrió a Lamine Yamal para romper la defensa rival, pero no logró concretar.

Cabo Verde, en su primera participación mundialista, resistió con orden y sumó un punto histórico. Ambos equipos volverán a jugar en el Mundial 2026 el domingo 21 de junio.

España vs Cabo Verde: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026

El partido España vs Cabo Verde fue complicado de descifrar para la selección europea, que intentó por todos los caminos y echó mano de Lamine Yamal para intentar ganar el duelo en el Mundial 2026.

No hubo goles en el partido España vs Cabo Verde del Grupo H en el Mundial 2026, y aunque la selección europea dominó, fue incapaz de anotar.

Cabo Verde le sacó el empate al favorito España en el Mundial 2026. (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

¿Cómo va el Grupo H del Mundial 2026?

Tras el empate España vs Cabo Verde, el Grupo H del Mundial 2026 va de la siguiente manera:

España | 1 punto

Cabo Verde | 1 punto

Uruguay | 0 puntos

Arabia Saudita | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar España y Cabo Verde en el Mundial 2026?

España y Cabo Verde vuelven a jugar en el Mundial 2026 el domingo 21 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia.

España chocará ante Arabia, mientras que Cabo Verde vs Uruguay se medirán en el otro partido del Grupo H del Mundial 2026.