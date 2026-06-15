España debutó en el Mundial 2026 con un empate 0-0 frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio en Atlanta, dentro de la Jornada 1 del Grupo H.

Marcador: España 0-0 Cabo Verde

El juego fue dominado por la selección de España, que buscó el gol con insistencia y recurrió a Lamine Yamal para romper la defensa rival, pero no logró concretar.

Cabo Verde, en su primera participación mundialista, resistió con orden y sumó un punto histórico. Ambos equipos volverán a jugar en el Mundial 2026 el domingo 21 de junio.

España vs Cabo Verde: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026

El partido España vs Cabo Verde fue complicado de descifrar para la selección europea, que intentó por todos los caminos y echó mano de Lamine Yamal para intentar ganar el duelo en el Mundial 2026.

No hubo goles en el partido España vs Cabo Verde del Grupo H en el Mundial 2026, y aunque la selección europea dominó, fue incapaz de anotar.

Cabo Verde le sacó el empate al favorito España en el Mundial 2026.
Cabo Verde le sacó el empate al favorito España en el Mundial 2026. (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

¿Cómo va el Grupo H del Mundial 2026?

Tras el empate España vs Cabo Verde, el Grupo H del Mundial 2026 va de la siguiente manera:

  • España | 1 punto
  • Cabo Verde | 1 punto
  • Uruguay | 0 puntos
  • Arabia Saudita | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar España y Cabo Verde en el Mundial 2026?

España y Cabo Verde vuelven a jugar en el Mundial 2026 el domingo 21 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia.

España chocará ante Arabia, mientras que Cabo Verde vs Uruguay se medirán en el otro partido del Grupo H del Mundial 2026.