Arabia Saudita y Uruguay debutaron en el Mundial 2026 con un empate 1-1 en el Grupo H, resultado que complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Marcador: Arabia Saudita 1-1 Uruguay.

Abdulelah Al-Amri abrió el marcador para los árabes al minuto 41, mientras que Maximiliano Araújo igualó para los uruguayos al 80.

Con este resultado, ambas selecciones deberán buscar la victoria en la Jornada 2: Arabia Saudita enfrentará a España y Uruguay se medirá contra Cabo Verde el próximo domingo 21 de junio.

Arabia Saudita vs Uruguay: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026

El partido Arabia Saudita vs Uruguay terminó con empate por 1-1 para ambas selecciones mundialistas.

Así fueron los goles del partido Arabia Saudita vs Uruguay:

Minuto 41: Gol de Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita)

Minuto 80: Gol de Maximiliano Araújo (Uruguay)

Uruguay rescata el empate ante Arabia Saudita en el Mundial 2026. (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

¿Cuándo vuelven a jugar Arabia Saudita y Uruguay en el Mundial 2026?

Luego de conseguir el empate en su debut, Uruguay tendrá que medirse contra Cabo Verde el próximo domingo 21 de junio de 2026 en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.

En tanto, Arabia Saudita, se enfrentará a España el domingo 21 de junio a las 10 horas, tiempo del centro de México.

Ambas selecciones intentarán conseguir los tres puntos que les aseguren su boleto a la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.