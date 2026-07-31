Con el viernes botanero inicia hoy 31 de julio la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Son tres los partidos programados.

Puebla v Chivas, FC Juárez vs Pumas y San Luis vs Tijuana serán transmitidos por FOX One, ESPN, ViX, Disney+ y Canal 7 desde las 19 horas.

Estos son los 3 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 3 de Liga MX:

Puebla vs Chivas | 19 horas | FOX One y Canal 7

FC Juárez vs Pumas | 21 horas | FOX One y Canal 7

San Luis vs Tijuana | 21 horas | ViX, ESPN y Disney+

Puebla v Chivas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 31 de julio

Chivas visita a Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 31 de julio, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: Puebla vs Chivas

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One y Canal 7

Chivas va por su segundo triunfo en el Apertura 2026 (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

FC Juárez vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 31 de julio

FC Juárez vs Pumas chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 31 de julio en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

FOX One y Canal 7 transmitirán a las 21 horas el partido.

Partido: FC Juárez vs Pumas

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

Pumas busca su segunda victoria en la Liga MX. (Brandon / Brandon)

San Luis vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 31 de julio

San Luis vs Tijuana juegan en el viernes botanero de la Liga MX, el 31 de julio en la cancha del Estadio Libertad Financiera.

ViX, ESPN y Disney transmitirán el partido a las 21 horas.

Partido: San Luis vs Tijuana

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ViX, ESPN y Disney