Con el viernes botanero inicia hoy 31 de julio la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Son tres los partidos programados.
Puebla v Chivas, FC Juárez vs Pumas y San Luis vs Tijuana serán transmitidos por FOX One, ESPN, ViX, Disney+ y Canal 7 desde las 19 horas.
Estos son los 3 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 3 de Liga MX:
- Puebla vs Chivas | 19 horas | FOX One y Canal 7
- FC Juárez vs Pumas | 21 horas | FOX One y Canal 7
- San Luis vs Tijuana | 21 horas | ViX, ESPN y Disney+
Puebla v Chivas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 31 de julio
Chivas visita a Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 31 de julio, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Puebla vs Chivas
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One y Canal 7
FC Juárez vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 31 de julio
FC Juárez vs Pumas chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 31 de julio en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
FOX One y Canal 7 transmitirán a las 21 horas el partido.
- Partido: FC Juárez vs Pumas
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
San Luis vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 31 de julio
San Luis vs Tijuana juegan en el viernes botanero de la Liga MX, el 31 de julio en la cancha del Estadio Libertad Financiera.
ViX, ESPN y Disney transmitirán el partido a las 21 horas.
- Partido: San Luis vs Tijuana
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ViX, ESPN y Disney