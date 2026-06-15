Bélgica y Egipto empataron 1-1 en su debut del Mundial 2026 este lunes 15 de junio en Atlanta, dentro de la Jornada 1 del Grupo G.
Marcador: Bélgica 1-1 Egipto
Egipto sorprendió con un gol de Emam Ashour al minuto 20, mientras que Bélgica igualó gracias a un autogol provocado por Romelu Lukaku al 66’.
Con este resultado, Bélgica y Egipto sumaron un punto y esperan su segundo compromiso el 21 de junio buscando su primera victoria en el Mundial 2026.
- Bélgica contra Irán
- Egipto frente a Nueva Zelanda
Bélgica vs Egipto: así fue el partido del Grupo G del Mundial 2026
Egipto, con Mohamed Salah como su estrella, debutó en el Mundial 2026 sin temor al poderío de Bélgica y logró adelantarse en el marcador.
La selección belga tuvo que emplearse a fondo para emparejar los cartones, y gracias a un autogol egipcio empató el partido.
Goles del partido Bélgica vs Egipto:
- Minuto 20: Emam Ashour adelantó a Egipto con el 1-0 sobre Bélgica.
- Minuto 66: Romelu Lukaku provocó el autogol de Mohamed Hany, para sellar el 1-1.
¿Cómo va el Grupo G del Mundial 2026?
Bélgica y Egipto fueron los primeros equipos en jugar dentro del Grupo G del Mundial 2026, más tarde se enfrentan Irán vs Nueva Zelanda.
Así va el Grupo G del Mundial 2026:
- Egipto| 1 punto
- Bélgica | 1 punto
- Irán | 0 puntos
- Nueva Zelanda | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Bélgica y Egipto en el Mundial 2026?
Bélgica y Egipto vuelven a jugar en el Mundial 2026 el domingo 21 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia.
Bélgica va por su primer triunfo en el torneo ante Irán, mientras que Egipto se medirá con Nueva Zelanda en el otro partido del Grupo G del Mundial 2026.