Bélgica y Egipto empataron 1-1 en su debut del Mundial 2026 este lunes 15 de junio en Atlanta, dentro de la Jornada 1 del Grupo G.

Marcador: Bélgica 1-1 Egipto

Egipto sorprendió con un gol de Emam Ashour al minuto 20, mientras que Bélgica igualó gracias a un autogol provocado por Romelu Lukaku al 66’.

Con este resultado, Bélgica y Egipto sumaron un punto y esperan su segundo compromiso el 21 de junio buscando su primera victoria en el Mundial 2026.

Bélgica contra Irán

Egipto frente a Nueva Zelanda

Bélgica empató con autogol en el Mundial 2026 (Maddy Grassy / AP Photo/Maddy Grassy)

Bélgica vs Egipto: así fue el partido del Grupo G del Mundial 2026

Egipto, con Mohamed Salah como su estrella, debutó en el Mundial 2026 sin temor al poderío de Bélgica y logró adelantarse en el marcador.

La selección belga tuvo que emplearse a fondo para emparejar los cartones, y gracias a un autogol egipcio empató el partido.

Goles del partido Bélgica vs Egipto:

Minuto 20: Emam Ashour adelantó a Egipto con el 1-0 sobre Bélgica.

Minuto 66: Romelu Lukaku provocó el autogol de Mohamed Hany, para sellar el 1-1.

¿Cómo va el Grupo G del Mundial 2026?

Bélgica y Egipto fueron los primeros equipos en jugar dentro del Grupo G del Mundial 2026, más tarde se enfrentan Irán vs Nueva Zelanda.

Así va el Grupo G del Mundial 2026:

Egipto| 1 punto

Bélgica | 1 punto

Irán | 0 puntos

Nueva Zelanda | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Bélgica y Egipto en el Mundial 2026?

Bélgica y Egipto vuelven a jugar en el Mundial 2026 el domingo 21 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia.

Bélgica va por su primer triunfo en el torneo ante Irán, mientras que Egipto se medirá con Nueva Zelanda en el otro partido del Grupo G del Mundial 2026.