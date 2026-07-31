El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución en el Estado de México (SAID Edomex 2026) ya emitió los resultados de para asignar lugares en educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria ¿Cómo y dónde consultar los resultados?

Los resultados ya se pueden consultar desde las 8:00 horas de este viernes 31 de julio de 2026 para los 125 municipios del Estado de México.

Cabe recordar que el SAID Edomex busca administrar el ingreso ordenado y equitativo a la educación pública básica.

Cómo consultar los resultados de SAID Edomex 2026

Para consultar los resultados SAID Edomex 2026 debes:

Ingresar al sitio web https://said.edugem.gob.mx/

Dar clic a “Consulta los resultados”

Una vez que le des clic, te va a llevar al dominio “Prescripciones” y “Resultados alumno asignado”

Ingresar datos como CURP y CUP (Clave Unica de Preinscripción)

Debes ser paciente ya que en algunos momentos se dificulta ingresar al sitio de SAID Edomex 2026 probablemente ante la necesidad de consulta de varios usuarios a la vez.

Una vez que arroje los resultados, deberá imprimirlos para efectos de la inscripción.

En caso de optar por la consulta presencial, se deberá acudir a cada escuela a consultar los resultados en listas físicas hasta el 3 de agosto.

Cómo hacer un cambio de escuela como parte de SAID Edomex 2026

Si la familia necesita hacer un cambio de plantel, en el marco de los resultados de SAID Edomex 2026, este trámite se podrá hacer del 6 de agosto y hasta el 26 de agosto.