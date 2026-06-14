Haití vs Escocia jugaron en la Jornada 1 del Mundial 2026 este sábado 13 de junio, partido que terminó 1-0 a favor de la selección europea en Boston, Estados Unidos.

Un gol de John McGinn fue suficiente para darle sus primeros tres puntos a Escocia en el Grupo C del Mundial 2026, convirtiéndose en líder del sector.

Marcador: Haití 0-1 Escocia

Haití vs Escocia: así fue el partido del Grupo C del Mundial 2026

El partido Haití vs Escocia se definió a favor de los europeos ante la selección de la Concacaf que dio pelea, pero se quedó corta en su intención de sumar en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Goles del partido Haití vs Escocia en el Mundial 2026:

Minuto 21: John McGinn abrió el marcador a favor de Escocia vs Haití.

Escocia venció 1-0 a Haití en su debut en el Mundial 2026. (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

¿Cómo va el Grupo C del Mundial 2026?

Tras la victoria de Escocia sobre Haití, la selección de la UEFA se apoderó de la cima del Grupo C dejando abajo a Brasil y Marruecos, que empataron en su debut en el Mundial 2026.

Escocia | 3 puntos

Marruecos | 1 punto

Brasil | 1 punto

Haití | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Haití y Escocia en el Mundial 2026?

Brasil buscará su primer triunfo en la Jornada 2 del Mundial 2026 cuando se enfrente a Haití el viernes 19 de junio.

Marruecos, por su parte, se medirá ante la selección de Escocia, partido programado también el viernes 19 de junio.