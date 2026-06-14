Haití vs Escocia jugaron en la Jornada 1 del Mundial 2026 este sábado 13 de junio, partido que terminó 1-0 a favor de la selección europea en Boston, Estados Unidos.
Un gol de John McGinn fue suficiente para darle sus primeros tres puntos a Escocia en el Grupo C del Mundial 2026, convirtiéndose en líder del sector.
Marcador: Haití 0-1 Escocia
Haití vs Escocia: así fue el partido del Grupo C del Mundial 2026
El partido Haití vs Escocia se definió a favor de los europeos ante la selección de la Concacaf que dio pelea, pero se quedó corta en su intención de sumar en la Jornada 1 del Mundial 2026.
Goles del partido Haití vs Escocia en el Mundial 2026:
- Minuto 21: John McGinn abrió el marcador a favor de Escocia vs Haití.
¿Cómo va el Grupo C del Mundial 2026?
Tras la victoria de Escocia sobre Haití, la selección de la UEFA se apoderó de la cima del Grupo C dejando abajo a Brasil y Marruecos, que empataron en su debut en el Mundial 2026.
- Escocia | 3 puntos
- Marruecos | 1 punto
- Brasil | 1 punto
- Haití | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Haití y Escocia en el Mundial 2026?
Brasil buscará su primer triunfo en la Jornada 2 del Mundial 2026 cuando se enfrente a Haití el viernes 19 de junio.
Marruecos, por su parte, se medirá ante la selección de Escocia, partido programado también el viernes 19 de junio.