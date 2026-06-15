España sufrió duras críticas tras su empate 0-0 contra Cabo Verde en el debut del Mundial 2026.

Medios como MARCA calificaron el resultado como “el primer gran petardazo”, mientras que AS lo definió como un “batacazo”. En redes sociales, figuras como Mr. Chip señalaron que la selección de España parece haberse quedado en el pasado.

Jugadores como Gavi fueron cuestionados por su desempeño, y Mikel Oyarzabal quedó marcado por una estadística inédita: disputar 30 minutos sin tocar el balón, algo no visto desde 1966.

España tuvo un partido terrible ante Cabo Verde en el Mundial 2026 (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

“La campeona de Europa no es capaz de pasar del empate sin goles contra la debutante Cabo Verde” MARCA

El portal del Diario AS, por su parte, lanzó una frase contundente contra su selección: “Batacazo de España para empezar”,

“Decepcionante empate en el debut mundialista ante una Cabo Verde muy seria defensivamente” AS

Las críticas a España subieron de tono contra jugadores

El empate con sabor a derrota de España desencadenó críticas de la prensa de ese país, pero también comentarios a través de las redes sociales contra algunos futbolistas de la selección roja.

Mr, Chip, afamado influencer español se fue con todo sobre España diciendo que la selección parece haberse quedado en el pasado.

“Es como si aún siguiéramos en Moscú o en Doha, dando pases horizontales. Partido horrendo e impropio de este grupo, que ya había dejado atrás esa forma de jugar. Tenemos 6 días para arreglar esto” Mr. CHip

Gavi, jugador del FC Barcelona fue uno de los más cuestionados por el nivel mostrado en la cancha, con mensajes como el siguiente en las redes sociales.

“(España) Único país del mundo donde con 12 partidos en toda la temporada te llevan convocado a un mundial y no suficiente con eso te plantan titular en el primer partido” Usuario en "X"

La triste estadística de un jugador de España ante Cabo Verde

En medio del desastre que vivió España ante Cabo Verde, hubo una triste estadística que involucró al jugador Mikel Oyarzabal.

Oyarzabal se convirtió en el primer jugador desde 1966 que disputa los primeros 30 minutos de un partido de un Mundial, sin tocar el balón ni una sola vez.