Un usuario de la plataforma de predicciones Polymarket perdió casi un millón de dólares tras apostar al triunfo de España sobre Cabo Verde en el Mundial 2026.

El partido de España vs Cabo Verde, disputado el 15 de junio en Atlanta, Estados Unidos, terminó 0-0, frustrando la expectativa de una victoria española.

La apuesta fue de 999 mil 68 dólares y, de haber ganado, habría generado una ganancia cercana a 86 mil dólares.

El resultado dejó al apostador con una pérdida millonaria y al Grupo H en el Mundial 2026 con un arranque inesperado.

Apuestan un millón de dólares al triunfo de España ante Cabo Verde

Un usuario de Polymarket, plataforma de predicciones descentralizado sobre resultados de eventos futuros, apostó un millón de dólares al triunfo de España ante Cabo Verde, que se llevó a cabo en el Atlanta Stadium.

De acuerdo con la plataforma, se apostaron 999 mil 68 dólares; de haber ganado, habría recibido un millón 85 mil 943.49 dólares.

Es decir, habría obtenido casi 86 mil dólares de ganancia por esta apuesta en el Mundial 2026.

Apuesta por un millón de dólares por el triunfo de España sobre Cabo Verde (@PolymarketSport/ X)

De acuerdo con las reglas de Polymarket, se trató de una apuesta de “sí/no”, donde se compran acciones para una probabilidad implícita en el mercado.

De ganar, cada acción paga 1 dólar, pero la perdedora vale 0; es decir al haber fallado en su predicción, el valor de las acciones compradas para esta apuesta perdieron por completo su valor.