Uruguay vs Cabo Verde continúan su participación en el Grupo H del Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 21 de junio a las 16 horas.
- Partido: Uruguay vs Cabo Verde
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Miami
- Transmisión: ViX
Uruguay vs Cabo Verde: Hora para ver el partido del Grupo H del Mundial 2026
El domingo 21 de junio de 2026 será el partido Uruguay vs Cabo Verde del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo H.
Uruguay vs Cabo Verde: Canal para ver el partido del Grupo H del Mundial 2026
Uruguay vs Cabo Verde iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en la ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos.
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El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Uruguay vs Cabo Verde
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Miami
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Uruguay y Cabo Verde en su debut en el el Mundial 2026?
Uruguay y Cabo Verde debutaron en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio, como parte del Grupo H de la competencia.
Uruguay empató con la selección de Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde soprendió al Mundial 2026 igualando ante España.