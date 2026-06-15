Josimar Dias “Vozinha”, portero de Cabo Verde, se convirtió en héroe inesperado del Mundial 2026 al firmar una actuación histórica en el empate 0-0 contra España.

Con 40 años y sin equipo tras concluir su vínculo con el G.D. Chaves el 30 de junio, Vozinha detuvo al menos siete disparos claros en 23 aproximaciones ofensivas de la Furia Roja.

Su resistencia convirtió el debut mundialista de Cabo Verde en un hito y lo posicionó como una de las máximas figuras del Mundial 2026.

Vozinha, el héroe de Cabo Verde en el empate ante España en el Mundial 2026 (Jacob Kupferman / AP Photo/Jacob Kupferman)

El héroe inesperado en el Mundial 2026 juega en Cabo Verde

Los Mundiales suelen tener historias inesperadas y protagonistas de ellas que se convierten en héroes, así sucedió con Josimar Vozinha Dias, el portero de Cabo Verde que dejó en cero su portería ante España.

Vozinha se convirtió en la máxima figura hasta el momento de la Copa Mundial 2026, tras concretar un histórico empate 0-0 ante España en el debut de su selección dentro del Grupo H.

Vozinha le atajó todo a la selección de España

Al menos siete atajadas logró Vozinha ante España para mantener su arco invicto en un total de 23 aproximaciones ofensivas de la Furia Roja en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Más de sesenta intervenciones de Vozinha lo convirtieron en el gran protagonista del partido España vs Cabo Verde, liderando la resistencia africana ante los embates europeos.

Pedri, Ferran Torres y Lamine Yamal no pudieron confirmar su calidad de estrellas mundiales ante un portero que acaricia el retiro del futbol profesional.