En pleno día de quincena, la aplicación de BBVA volvió a presentar fallas este viernes 31 de julio de 2026, generando molestia entre miles de usuarios.

Desde el mediodía comenzaron a multiplicarse los reportes de problemas, principalmente al intentar ingresar a la banca móvil.

Aunque el servicio no se ha caído por completo, la dificultad para acceder a la app ha sido constante, lo que ha provocado que clientes expresen su inconformidad en redes sociales y plataformas de monitoreo digital.

App de BBVA reporta fallas hoy 31 de julio

Al reporte de fallas de la app de BBVA se le suma uno más, pues el día de hoy usuarios han informado que no puedes ingresar a su banca móvil.

Según el reporte desde Downdetector, la app de BBVA está teniendo constantes errores desde el medio día, siendo principalmente la imposibilidad de ingresar.

Downdetector informa que la app de BBVA se cayó. (downdetector)

Reporte de downdetector sobre falla en la app de BBVA. (downdetector)

Sin embargo, los usuarios que han logrado entrar a su banca móvil argumentan que no pueden transferir y tampoco recibir transferencias desde otros bancos.

El incomodo error en la app de BBVA en un día de quincena está volviendo a causar molestia entre los usuarios quiénes se quejan en redes sociales.

Y es que algunos usuarios han recurrido a consultar en redes sociales si el error es solo de ellos.

Mientras que otros advierten que no es necesario reiniciar el módem o el teléfono, pues los problemas son de la app de BBVA no ajenos a ella.

Usuarios se quejan de la app de BBVA hoy 31 de julio de 2026. (Usuario de X)