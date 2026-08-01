Atlas vs Rayados se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Sábado 1 de agosto a las 19 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Atlas vs Rayados

Fase: Jornada 3 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Atlas ha tenido un buen inicio de torneo (ATLAS FC)

Atlas vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El sábado 1 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos Atlas vs Rayados.

Atlas vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?

El partido Atlas vs Rayados iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Atlas vs Rayados

Fase: Jornada 3 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Rayados busca su segunda victoria en el Apertura 2026 (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Cómo van Atlas y Rayados en la Liga MX?

Atlas es uno de los equipos invictos en el Apertura 2026 de la Liga MX con 6 puntos, y ante Rayados busca su tercera victoria.

Rayados perdió ante Necaxa en la Jornada 2 para quedarse con tres unidades en el naciente torneo.