Atlas vs Rayados se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Sábado 1 de agosto a las 19 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Atlas vs Rayados
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Atlas vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El sábado 1 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos Atlas vs Rayados.
Atlas vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El partido Atlas vs Rayados iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, TUDN y ViX.
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- Partido: Atlas vs Rayados
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo van Atlas y Rayados en la Liga MX?
Atlas es uno de los equipos invictos en el Apertura 2026 de la Liga MX con 6 puntos, y ante Rayados busca su tercera victoria.
Rayados perdió ante Necaxa en la Jornada 2 para quedarse con tres unidades en el naciente torneo.