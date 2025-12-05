Tras el sorteo, el Mundial 2026 ya tiene listos los grupos en los que 48 selecciones buscarán el pase a la siguiente ronda. Conoce los grupos de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El viernes 5 de diciembre de 2025 se conocieron los 12 grupos del Mundial 2026 que inaugurará México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio del próximo año.

Mundial 2026: Así quedan los grupos para el torneo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá

México encabeza el Grupo A del Mundial 2026, un pelotón que luce accesible junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA.

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Repechaje UEFA

Los otros anfitriones, Estados Unidos y Canadá, además del histórico Brasil, encabezan los grupos B, C y D.

Grupo B

  • Canadá
  • Qatar
  • Suiza
  • Repechaje UEFA

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Repechaje UEFA

Alemania enfrenta un grupo accesible en el Mundial 2026

El Grupo E del Mundial 2026 tiene a la selección de Alemania como gran favorito; mientras que países Bajos comanda uno de los pelotones complicados, el F.

Grupo E

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Turquía
  • Repechaje UEFA

Grupo G

  • Bélgica
  • Irán
  • Egipto
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Cabo verde

El camino de Argentina y los “grupos de la muerte” del Mundial 2026

Argentina, selección favorita para ganar el Mundial 2026 encabeza el Grupo I; mientras que Francia e Inglaterra se ubican en los “grupos de la muerte” de la Copa del Mundo de la FIFA.

Francia compartirá sector con Noruega, Senegal y uno de los ganadores del torneo de repechaje de la FIFA.

Bolivia, Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam serán las participantes por las dos plazas directas para la cita de 2026.

Grupo I:

  • Francia
  • Noruega
  • Senegal
  • Repechaje FIFA

Argentina con Lionel Messi tendrá un camino sencillo a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Grupo J

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • Repechaje FIFA

El último grupo del Mundial 2026 será otro de los llamados de “la muerte”, con Inglaterra a la cabeza.

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Panamá
  • Ghana