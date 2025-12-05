Tras el sorteo, el Mundial 2026 ya tiene listos los grupos en los que 48 selecciones buscarán el pase a la siguiente ronda. Conoce los grupos de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El viernes 5 de diciembre de 2025 se conocieron los 12 grupos del Mundial 2026 que inaugurará México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio del próximo año.

Mundial 2026: Así quedan los grupos para el torneo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá

México encabeza el Grupo A del Mundial 2026, un pelotón que luce accesible junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje UEFA

Los otros anfitriones, Estados Unidos y Canadá, además del histórico Brasil, encabezan los grupos B, C y D.

Grupo B

Canadá

Qatar

Suiza

Repechaje UEFA

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje UEFA

Alemania enfrenta un grupo accesible en el Mundial 2026

El Grupo E del Mundial 2026 tiene a la selección de Alemania como gran favorito; mientras que países Bajos comanda uno de los pelotones complicados, el F.

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Países Bajos

Japón

Turquía

Repechaje UEFA

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo verde

El camino de Argentina y los “grupos de la muerte” del Mundial 2026

Argentina, selección favorita para ganar el Mundial 2026 encabeza el Grupo I; mientras que Francia e Inglaterra se ubican en los “grupos de la muerte” de la Copa del Mundo de la FIFA.

Francia compartirá sector con Noruega, Senegal y uno de los ganadores del torneo de repechaje de la FIFA.

Bolivia, Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam serán las participantes por las dos plazas directas para la cita de 2026.

Grupo I:

Francia

Noruega

Senegal

Repechaje FIFA

Argentina con Lionel Messi tendrá un camino sencillo a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje FIFA

El último grupo del Mundial 2026 será otro de los llamados de “la muerte”, con Inglaterra a la cabeza.

Grupo L