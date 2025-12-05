Tras el sorteo, el Mundial 2026 ya tiene listos los grupos en los que 48 selecciones buscarán el pase a la siguiente ronda. Conoce los grupos de la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
El viernes 5 de diciembre de 2025 se conocieron los 12 grupos del Mundial 2026 que inaugurará México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio del próximo año.
Mundial 2026: Así quedan los grupos para el torneo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá
México encabeza el Grupo A del Mundial 2026, un pelotón que luce accesible junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA.
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Repechaje UEFA
Los otros anfitriones, Estados Unidos y Canadá, además del histórico Brasil, encabezan los grupos B, C y D.
Grupo B
- Canadá
- Qatar
- Suiza
- Repechaje UEFA
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Repechaje UEFA
Alemania enfrenta un grupo accesible en el Mundial 2026
El Grupo E del Mundial 2026 tiene a la selección de Alemania como gran favorito; mientras que países Bajos comanda uno de los pelotones complicados, el F.
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Turquía
- Repechaje UEFA
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Cabo verde
El camino de Argentina y los “grupos de la muerte” del Mundial 2026
Argentina, selección favorita para ganar el Mundial 2026 encabeza el Grupo I; mientras que Francia e Inglaterra se ubican en los “grupos de la muerte” de la Copa del Mundo de la FIFA.
Francia compartirá sector con Noruega, Senegal y uno de los ganadores del torneo de repechaje de la FIFA.
Bolivia, Congo, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam serán las participantes por las dos plazas directas para la cita de 2026.
Grupo I:
- Francia
- Noruega
- Senegal
- Repechaje FIFA
Argentina con Lionel Messi tendrá un camino sencillo a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- Repechaje FIFA
El último grupo del Mundial 2026 será otro de los llamados de “la muerte”, con Inglaterra a la cabeza.
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana