Usuarios de distintas instituciones financieras reportaron fallas en SPEI durante este 31 de julio, principalmente al realizar transferencias bancarias, de acuerdo con los registros publicados por Downdetector.

Los reportes comenzaron a incrementarse alrededor del mediodía y mostraron un crecimiento constante durante la tarde, mientras clientes señalaron retrasos e inconvenientes para completar operaciones.

Hasta el momento, Banco de México no ha emitido un pronunciamiento sobre un incidente generalizado en SPEI, por lo que el origen de las fallas permanece sin confirmarse.

SPEI (Banxico)

Aumento de reportes por transferencias bancarias en SPEI

La plataforma DownDetector indicó que el mayor volumen de quejas corresponde a transferencias bancarias, rubro que concentra el 78% de los reportes registrados este viernes.

Además, el 11% de los usuarios señaló inconvenientes al utilizar aplicaciones bancarias, mientras que otro 9% reportó problemas relacionados con la realización de pagos.

Revisando transferencia bancaria (Pixabay)

La gráfica de DownDetector refleja que las incidencias comenzaron a aumentar poco antes del medio día, intensificándose conforme avanzó la jornada.

Durante las últimas horas de la tarde de este 31 de julio, el número de reportes alcanzó su nivel más alto, lo que sugiere una afectación percibida por un mayor número de usuarios.

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), desarrollado por Banco de México, permite realizar transferencias electrónicas entre distintas instituciones financieras del país.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades suelen recomendar verificar el estado de las operaciones antes de intentar reenviar una transferencia para evitar movimientos duplicados.

Hasta el cierre de esta publicación no existía información oficial que confirmara una caída general del sistema, mientras los usuarios continuaban reportando incidencias en redes sociales y plataformas de monitoreo.