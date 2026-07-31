En plena quincena, este 31 de julio de 2026, Banco Azteca presenta fallas en su aplicación.

Vía redes sociales, usuarios de Banco Azteca están reportando fallas e intermitencias temporales en la aplicación de la institución financiera de Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con información recabada en el sitio Downdetector, las quejas iniciaron esta tarde de viernes; al momento se registraran 154 reportes.

Problemas con la aplicación de Banco Azteca (Downdetector)

Los problemas más reportados son:

App Banco Azteca 60%

Banca Móvil 16%

Banca en línea 13%

A través de la red social X, usuarios se quejan de no recibir transferencias procedentes de otros bancos, así como de no poder ingresar a la aplicación.

“Tengo dos horas intentando ingresar a la App y no me permite hacerlo”, se quejó una usuaria.

Personas que experimentan el mismo problema relacionan los problemas y las fallas con la última actualización de la aplicación correspondiente a la versión 10.14.0, lanzada el pasado 21 de julio.

No obstante, esto no ha sido confirmado.

App de Banco Azteca falla en plena quincena (Red Social X)

App de Banco Azteca falla en plena quincena (Red Social X)

Sitio web de Banco Azteca también presenta problemas

La situación escala, personas que necesitan realizar movimientos bancarios se están trasladando al sitio web de Banco Azteca con la intención de ingresar a su Banca en línea; sin embargo, el portal oficial tampoco da acceso.

Banco Azteca presenta fallas en su App y en su Banca en línea (Banco Azteca)

Hasta el momento, la institución financiera no se ha pronunciado sobre los problemas que está presentando.

Por lo que con la finalidad de reducir inconvenientes se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:

Revisar conexión a internet

Actualizar la app

Comunicarte con los canales de atención

La Línea Azteca (55 5447 88 10) funciona las 24 horas, los 365 días del año.

Si esto no funciona y los problemas persisten, puedes acudir a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) o reportar el caso ante la CONDUSEF.