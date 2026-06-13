Arabia vs Uruguay se enfrentan en la primera ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo H. Transmite ViX el lunes 15 de junio a las 16 horas.

Partido: Arabia vs Uruguay

Fase: Jornada 1 Fase de Grupos

Fecha: Lunes 15 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Miami

Transmisión: ViX

Selección de Arabia Saudita jugará el Mundial 2026 (Jorge Saenz / AP)

Arabia vs Uruguay: Día del partido del Grupo H del Mundial 2026

El lunes 15 de junio de 2026 será el partido Arabia vs Uruguay en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Arabia vs Uruguay: Hora del partido del Grupo H del Mundial 2026

Arabia vs Uruguay iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Será el primer partido de ambas selecciones en la fase de grupos del Mundial 2026.

Arabia vs Uruguay: Canal del partido del Grupo H del Mundial 2026

Arabia vs Uruguay podrá verse a través de la señal de VIX.

Partido: Arabia vs Uruguay

Fase: Jornada 1 Fase de Grupos

Fecha: Lunes 15 de junio del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Miami

Transmisión: ViX

La Selección de Uruguay busca trascender en el Mundial 2026 (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo llegan Arabia y Uruguay al Mundial 2026?

El panorama y objetivos de Arabia y Uruguay en el Mundial 2026 es distinto. Los charrúas buscan llegar lejos en el torneo, mientras que sus primeros rivales aspiran a avanzar a la siguiente ronda.

Uruguay de Marcelo Bielsa es capaz de darle pelea a cualquier selección, y en el Grupo H del Mundial tendrá un duelo muy esperado con España.