Brasil vs Marruecos debutaron en la Jornada 1 del Mundial 2026 este sábado 13 de junio, partido que terminó 1-1 en Nueva York.

Brasil empató con gol de Vinícius y apretó en el segundo tiempo, pero no tuvo la puntería para quedarse con los tres puntos en el partido del Grupo C del Mundial 2026.

Marcador: Brasil 1-1 Marruecos

Brasil vs Marruecos: así fue el partido del Grupo C del Mundial 2026

El partido Brasil vs Marruecos inició con la selección africana volcada a la ofensiva en busca del primer gol en el Grupo C del Mundial 2026.

Y Marruecos logró ponerse adelante en el marcador, pero el partido de la Jornada 1 del Mundial 2026 fue empatado por Brasil.

Goles del partido Brasil vs Marruecos en el Mundial 2026:

Minuto 21: Ismael Saibari abrió el marcador a favor de Marruecos tras aprovechar un balón a las espaldas de la zaga de Brasil.

Minuto 32: Vinícius demostró su calidad para en jugada individual emparejar el marcador, 1-1 para Brasil.

Marruecos tomó la ventaja ante Brasil en el Mundial 2026 (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

¿Cómo va el Grupo C del Mundial 2026?

Tras el empate de Brasil y Marruecos, Haití y Escocia tienen la posibilidad de apoderarse de la cima del Grupo C del Mundial 2026.

Brasil | 1 punto

Marruecos | 1 punto

Haití | 0 puntos

Escocia | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Brasil y Marruecos en el Mundial 2026?

Brasil buscará su primer triunfo en la Jornada 2 del Mundial 2026 cuando se enfrente a Haití el viernes 19 de junio.

Marruecos, por su parte, se medirá ante la selección de Escocia, partido programado también el viernes 19 de junio.