Cristiano Ronaldo y Portugal debutaron en el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante la selección de Congo, dejando dudas respecto a sus aspiraciones de ganar el título.

Un gol tempranero ante de los 5 minutos de juego abrió el panorama a Portugal, que no pudo aguantar la ventaja en el marcador.

Cristiano Ronaldo, con 41 años y 132 días, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en iniciar como titular un partido mundialista.

Fue el primer punto de Congo en la historia de los Mundiales.

Marcador: Portugal 1-1 Congo

Portugal vs Congo: así fue el partido del Grupo K del Mundial 2026

El partido Portugal vs Congo en la Jornada 1 del Mundial 2026 no fue un partido sencillo para la selección europea.

Tras adelantarse en el marcador, un descuido en la zaga de Portugal le permitió a Congo igualar las acciones.

Goles del partido Portugal vs Congo:

Minuto 6: Joao Neves abrió el marcador a favor de Portugal ante Congo

Minuto 49: Yoane Wissa empata con cabezazo el marcador ante Portugal

Minuto 51: El portero Lionel Mpasi fue sancionado por demorar en mover el balón y el árbitro le dio un tiro de esquina a Portugal.

¿Cómo va el Grupo K del Mundial 2026?

Tras empatar en el primero partido del Grupo K del Mundial 2026, Portugal y Congo sumaron un punto por equipo.

Así va el Grupo K:

Portugal | 1 punto

Congo | 1 punto

Colombia | 0 puntos

Uzbekistán | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Portugal y Congo en el Mundial 2026?

Portugal y Congo vuelven a jugar en el Mundial 2026 el sábado 27 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia.

Portugal vs Colombia será un partido decisivo en el Grupo K del Mundial 2026, mientras que Congo y Uzbekistán buscarán acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.