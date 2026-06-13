España vs Cabo Verde debutan en el Mundial 2026 este lunes 15de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Transmite ViX.

Partido: España vs Cabo Verde

Fase: Jornada 1 fase de grupos

Fecha: Lunes 15 de junio del 2026

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Transmisión: ViX

La Selección de España es una de las favoritas en el Mundial 2026 (AP / AP)

España vs Cabo Verde: Hora para ver el partido del Grupo H Mundial 2026

El lunes 15 de junio de 2026 será el partido España vs Cabo Verde, en la Jornada 1 de l Grupo H del Mundial 2026.

España vs Cabo Verde: Canal para ver el partido del Grupo H Mundial 2026

España vs Cabo Verde iniciará a las 10 horas, tiempo del centro de México en la ciudad d Atlanta, Estados Unidos.

España vs Cabo Verde será transmitido a través de la seña de ViX.

Partido: España vs Cabo Verde

Fase: Jornada 1 fase de grupos

Fecha: Lunes 15 de junio del 2026

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Transmisión: ViX

Cabo Verde jugará por primera vez en la Copa del Mundo (Captura de pantalla)

¿Cómo llegan España y Cabo Verde a su primer partido del Mundial 2026?

España llega como una de las selecciones favoritas para pelear por el título en el Mundial 2026, pero tendrá que demostrarlo desde el primer partido ante una selección impredecible como Cabo Verde.

Una de las incógnitas para España es saber si podrá contar con Lamine Yamal en plenitud, ya que atraviesa por un proceso de lesión.

Cabo Verde, por su parte, aspira a avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, posibilidad que tendrá que pelear también con Uruguay y Arabia Saudita.