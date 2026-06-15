El debut de España en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde terminó 0-0 y desató una ola de memes en redes sociales.

El portero Josimar Dias “Vozinha” se convirtió en protagonista inesperado al detener los intentos de la selección de España, generando humor y sorpresa entre los aficionados.

El empate, celebrado el 15 de junio en Atlanta, Estados Unidos, dio a Cabo Verde su primer punto histórico en un Mundial 2026 y convirtió el partido en tendencia digital, con miles de usuarios compartiendo reacciones creativas.

El empate de España y Cabo Verde que dejó memes por el impacto del partido

El partido de hoy 15 de junio de 2026 en Atlanta de España vs Cabo Verde dejó abundantes memes por el inesperado empate que hizo sentir la energía mundialista desbordando.

Esto debido a que las apuestas millonarias estaban sobre España por su experiencia en los mundiales, siendo que Cabo Verde apenas debutó en este Mundial 2026.

A ello no solamente se la suma la experiencia mundialista, sino que Cabo Verde también está sorprendiendo con la atajadas que su arquero “Vozinha” detuvo con al menos cinco balones que apuntaban para ser gol de España.

Ahora, el internet está estallando en memes por el inesperado empate 0-0 que Cabo Verde logró contra España en su partido debut desde Estados Unidos.

Memes del partido de España vs Cabo Verde en el Mundial 2026. (@TrollFootball)

Memes del partido de Cabo Verde vs España en el Mundial 2026. (@Giiijonx)

Memes del partido de Cabo Verde vs España en el Mundial 2026. (@MartinoliCuri)

Memes del partido de Cabo Verde vs España en el Mundial 2026. (@MakinaAzulMx)

A los memes del partido de España con Cabo Verde también se le suma que el portero que ahora es admiración de todo el Mundial 2026, tiene 40 años de edad.

Memes del partido de Cabo Verde vs España en el Mundial 2026. (@tudimebeto)

Y aunque muchos culpan del empate a que Lamine Yamal, la estrella de España, no titular en el partido con Cabo Verde, Luis de la Fuente sí decidió meterlo al minuto 71 cuando el marcador no avanzaba.

Sin embargo, aún así España no logró más que quedar 0-0 en el partido contra Cabo Verde desde el Atlanta Stadium.