Luis de la Fuente pidió serenidad tras el inesperado empate 0-0 de España frente a Cabo Verde en su debut del Mundial 2026.

Hemos generado suficientes ocasiones de gol, pero quizás nos haya faltado finura. No obstante, este equipo es fiable. Este partido nos ha enseñado que el Mundial es un torneo con mucha igualdad y muy complicado Luis de la Fuente, DT de España

El técnico Luis de la Fuente reconoció la falta de puntería pero defendió el trabajo de jugadores como Lamine Yamal, asegurando que “este equipo es fiable”.

“Estoy tranquilo, esto es largo. Tenemos que seguir creciendo y mejorando en nuestro camino”. Luis de la Fuente, DT de España

La prensa española calificó el resultado como un “batacazo”, mientras que en redes se multiplicaron las críticas. Incluso hubo impacto financiero con una millonaria apuesta perdida en Polymarket.

España suma un punto en el Grupo H y enfrentará a Arabia Saudí el 21 de junio.

Luis de la Fuente envía un mensaje a la afición tras el debut de España (Especial)

Luis de la Fuente: “Este equipo es fiable”

En la rueda de prensa posterior al partido, Luis De la Fuente reconoció la falta de puntería pero defendió el trabajo de sus jugadores.

“Hemos generado suficientes ocasiones de gol, pero quizás nos haya faltado finura”, señaló el técnico, quien enfatizó que, a pesar del resultado, “este equipo es fiable”.

El seleccionador subrayó que el encuentro sirve como lección sobre la competitividad del torneo:

“Este partido nos ha enseñado que el Mundial es un torneo con mucha igualdad y muy complicado”. Luis de la Fuente, DT de España

Ante el clima de incertidumbre, el entrenador pidió paciencia: “Estoy tranquilo, esto es largo. Tenemos que seguir creciendo y mejorando en nuestro camino”.

Además, aseguró que el rendimiento físico y táctico irá en aumento: “El equipo estará mejor en el próximo partido, cuando tengamos más ritmo de competición”.

Críticas y sorpresas tras el debut de España en el Mundial 2026

El empate 0-0 ha generado una reacción inmediata en la prensa española, donde medios como MARCA han calificado el resultado como el “primer gran petardazo” del Mundial, mientras que el Diario AS se refirió al debut como un “batacazo”.

El descontento también se extendió a las redes sociales, con críticas dirigidas a jugadores como Gavi y al estilo de juego de pases horizontales.

Incluso en el ámbito financiero, el impacto fue notable. Se reportó que un usuario de la plataforma Polymarket perdió casi un millón de dólares tras apostar por una victoria de España que no llegó a materializarse.

Luis de la Fuente tiene los pies en el suelo de cara al futuro en el Mundial 2026

A pesar del ruido exterior, De la Fuente insistió en mantener la calma y el análisis interno. “Para nosotros no ha cambiado nada, tenemos los pies en el suelo. Sabemos lo que hay que mejorar”, concluyó.

Con este resultado, España suma un punto en el Grupo H, compartiendo liderato provisional con Cabo Verde.

La selección de España tendrá la oportunidad de corregir el rumbo el próximo domingo 21 de junio, cuando se enfrente a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos.