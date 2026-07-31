Patricia Dávila Aranda habría sido destituida de la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presuntamente por la crisis generada por el examen de ingreso en línea.

Fuentes extraoficiales señalaron que Patricia Dávila no estuvo presente en la reunión del consejo de este viernes 31 de julio y que, incluso, ya habría abandonado las oficinas de la Rectoría de la UNAM.

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido un comunicado oficial que confirme la salida de Patricia Dávila de la Secretaría General ni ha informado sobre cambios en ese cargo.

Patricia Dávila es destituida como secretaria general de la UNAM tras crisis por examen en línea (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

UNAM habría destituido a Patricia Dávila de la Secretaría General tras crisis por examen en línea

Este viernes 31 de julio, la UNAM anunció las medidas extraordinarias que se tomarán luego de las presuntas irregularidades y trampas que se presentaron en la aplicaicón del examen de admisión 2026, que se realizó en línea.

Tras este anuncio, trascendió el rumor de que Patricia Dávila, actual secretaia general de la UNAM, sería destituída de su cargo por la crisis desatada tras el examen en línea, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

A pesar de ello, en redes sociales continúan las especulaciones sobre posibles ajustes dentro de la administración universitaria, luego de las irregularidades en los resultados del examen de admisión 2026.

Patricia Dávila es destituida como secretaria general de la UNAM tras crisis por examen en línea (Galo Cañas Rodríguez)

Javier de la Fuente Hernández ocuparía lugar de Patricia Dávila en Secretaría General de la UNAM

En medio de las versiones sobre una la salida de Patricia Dávila de la Secretaría General de la UNAM, comenzó a circular que Javier de la Fuente Hernández sería el perfil considerado para asumir el cargo dentro de la Junta de Gobierno.

Las versiones han cobrado fuerza en redes sociales y entre integrantes de la comunidad universitaria; sin embargo, se mantiene a la espera de un pronunciamiento institucional que aclare la situación.