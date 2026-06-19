España vs Arabia se enfrentan en la primera ronda del Mundial 2026, como parte del Grupo H. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN el domingo 21 de junio a las 10 horas.

Partido: España vs Arabia

Fase: Jornada 2 Fase de Grupos

Fecha: Domingo 21 de junio del 2026

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Atlanta

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Selección de Arabia Saudita jugará el Mundial 2026 (Jorge Saenz / AP)

España vs Arabia: Día del partido del Grupo H del Mundial 2026

El domingo 21 de junio de 2026 será el partido España vs Arabia en la Jornada 2 del Mundial 2026.

España vs Arabia: Hora del partido del Grupo H del Mundial 2026

España vs Arabia iniciará a las 10 horas, tiempo del centro de México en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos.

Será el segundo partido de ambas selecciones en la fase de grupos del Mundial 2026.

España vs Arabia: Canal para ver el partido del Grupo H del Mundial 2026

España vs Arabia podrá verse a través de las señales de Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.

Partido: España vs Arabia

Fase: Jornada 2 Fase de Grupos

Fecha: Domingo 21 de junio del 2026

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Atlanta

Transmisión: ViX

Lamine Yamal con la Selección de España (Khalil Hamra / AP)

¿Cómo quedaron España y Arabia en la Jornada 1 del Mundial 2026?

España y Arabia tiene retos muy distintos en el Mundial 2026, torneo en el que comparten grupo con Cabo Verde y Uruguay.

España debutó ante la selección de Cabo Verde, mientras que Arabia se enfrentó con Uruguay, ambos partidos se jugaron el lunes 15 de junio.