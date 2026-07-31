Cruz Azul vs Atlas serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Viernes 31 de julio a las 19 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlas
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: YouTube y ViX
Cruz Azul vs Atlas: Fecha para ver el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
Cruz Azul vs Atlas se enfrentarán el viernes 31 de julio en el inicio del Apertura 2026.
Cruz Azul vs Atlas: Hora para ver el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
A las 19 horas rodará el balón en el Cruz Azul vs Atlas en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
Cruz Azul vs Atlas: ¿Dónde ver el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?
El Cruz Azul vs Atlas femenil será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlas
- Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: YouTube y ViX