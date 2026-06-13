Catar vs Suiza cerraron la actividad de la Jornada 1 en el Grupo B del Mundial 2026 este sábado 13 de junio, partido que terminó 1-1 en San Francisco.

El viernes 12 de junio, Canadá y Bosnia empataron 1-1 en el otro partido del grupo, así que todo está parejo en el Grupo B del Mundial 2026.

Marcador: Catar 1-1 Suiza

Catar vs Suiza: así fue el partido del Grupo B del Mundial 2026

El partido Catar vs Suiza fue el clásico duelo de inicio de competencia en el que ninguna de las dos selecciones arriesgo de más.

Suiza aprovechó las circunstancias del duelo para adelantarse en el marcador, pero Catar no se rindió en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Goles y situaciones del partido Catar vs Suiza en el Mundial 2026:

Minuto 17: Breel Embolo por la vía del penalti adelantó en el marcador a la selección de Suiza.

Minuto 90+5: Boualem Khoukhi anotó el 1-1 para Catar.

Suiza celebra el 1-0 sobre Catar en el Mundial 2026 (Eakin Howard / AP Photo/Eakin Howard)

¿Cómo va el Grupo B del Mundial 2026?

Tras el empate de Suiza y Catar, las cuatro selecciones del Grupo B del Mundial 2026 suman 1 punto.

Suiza | 1 punto

Canadá | 1 punto

Bosnia | 1 punto

Catar | 1 punto

¿Cuándo vuelven a jugar Catar y Suiza en el Mundial 2026?

Catar buscará su primer punto en la Jornada 2 del Mundial 2026 cuando se enfrente a Canadá el jueves 18 de junio.

Suiza, por su parte, saldrá a amarrar el liderato del Grupo B venciendo a Bosnia, partido programado también el jueves 18 de junio.