La noche de hoy miércoles 29 de abril, se dio a conocer que Erika María Guadalupe Herrera Coriand de 67 años, suegra de Carolina Flores, fue detenida en Venezuela.

De acuerdo con la información, la captura de Erika Herrera se logró luego de que la Policía Internacional (Interpol) emitiera una ficha roja, acusada por el delito de feminicidio en contra de Carolina Flores.

Detenida en Venezuela suegra de Carolina Flores: México pedirá su extradición por feminicidio

La noche del miércoles 29 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) confirmó la detención en Venezuela de Erika María Guadalupe Herrera Coriand, suegra de Carolina Flores.

Su detención fue posible gracias a la ficha roja emitida horas antes por la Interpol, por lo que agentes de esta misma agencia lograron ubicar a Erika Herrera en la ciudad de Caracas.

Se presume que arribó hace pocos días al país sudamericano con la intención de evadir a la justicia mexicana, quien la busca por el delito de feminicidio cometido en contra de su nuera, Carolina Flores.

Ficha roja de la Interpol contra Erika Guadalupe Herrera (Interpol)

Erika Herrera era buscada desde el 16 de abril, fecha en que su propio hijo acudió ante la Fiscalía CDMX para presentar una denuncia en su contra tras haber asesinado a su nuera dentro de su propio departamento en Polanco.

Ante estos hechos y mediante las pruebas en video presentadas por la Fiscalía del Estado de México, autoridades presentarán una solicitud formal para su extradición.

Esto debido a que se busca rinda cuentas ante la justicia en México, la cual, podría resolver una sentencia de hasta 70 años de cárcel por feminicidio.